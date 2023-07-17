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        Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:50
        Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, 7. Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı gerçekleştirildi.

        Çankırı Valiliğinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından 7. Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Çankırı, Kastamonu ve Ankara'dan 40 sporcudan 22'si, Ilgaz Dağı'nın 2404 rakımlı Emirgazi Tepesi zirvesine tırmanarak, 15 Temmuz şehitlerini andı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanları şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

        Tırmanışta şehitler için dua edip İstiklal Marşı'nı seslendirdiklerini belirten Karatatar, "Sonra zirveden fotoğraf çekilerek dönüşe geçtik. Kamp alanına ulaşan sporcularımıza katılım belgeleri takdim ederek programı tamamladık." dedi.

        Karatatar, programa katkı ve destekleri dolayısıyla Çankırı Valisi Abdullah Ayaz başta olmak üzere Garnizon Komutanlığı, İl Özel İdaresi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün idareci ve çalışanlarına teşekkür etti.

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