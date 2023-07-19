Çerkeş'te muhtarlara yönelik eğitim programı düzenlendi
ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.
80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, ilçede görevli mahalle ve köy muhtarlarına Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Kimlik Paylaşım Sistemi eğitimlerinin yanı sıra köy muhtarlarına evlendirme memurluğu hakkında İlçe Nüfus Müdür Vekili Bayram Kaya tarafından eğitim verildi.
Program, yaklaşan mahalli idareler seçim sürecine ilişkin soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.