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        Uzmanından yaz mevsiminde sıvı tüketimi uyarısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:34
        Uzmanından yaz mevsiminde sıvı tüketimi uyarısı

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Tayhan, yaz mevsiminde su başta olmak üzere ayran, cacık, maden suyu gibi içeceklerin tüketiminin artırılması gerektiğini belirtti.

        Tayhan, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcaklarda özellikle sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini, günde en az 2-2,5 litre su içilmesini önerdiklerini belirtti.

        Bunaltıcı sıcakların çocuk yetişkin demeden herkesi olumsuz etkilediğine işaret eden Tayhan, "Sıcak havalarda olası sağlık risklerine karşı dikkat etmek gerekiyor. Yaz sıcaklarında doğru şekilde beslenmek, sağlık için büyük önem arz ediyor. Öncelikle sıcak ile vücutta terleme oranı arttığından kaybolan sıvı ve elektrolitleri yerine koymak için su başta olmak üzere ayran, cacık, maden suyu gibi içeceklerin tüketimini artırmalıyız." ifadesini kullandı.

        Her yetişkinin su ihtiyacının farklı olduğunu aktaran Tayhan, şöyle devam etti:

        "Su tüketmek zor geliyorsa suyun içine limon, nane, meyve parçaları ekleyerek tüketmeyi deneyebilirsiniz. Yeterli su tüketip tüketmediğinizi idrarınızın rengine bakarak anlayabilirsiniz. Eğer idrarınızın rengi koyu sarı ise su tüketiminiz yetersiz, açık ise yeterlidir. Sıcak havalarda aşırı yağlı, şekerli besinler yerine sebze, meyve ve tam tahıl ağırlıklı beslenme tercih edilmelidir. Akdeniz diyeti önerilebilir. Kızartmalar yerine haşlama ve buğulama, ağır şerbetli tatlılar yerine dondurma ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir."

        Yaz sıcaklarında beslenme açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun besin zehirlenmesi olduğunu anlatan Tayhan, "Özellikle tavuk, yumurta, süt, balık ve kremalı yiyecekler gibi potansiyel tehlikeli besinlerin tüketiminde daha dikkatli olunmalı, bu besinlerin hazırlanmasında hijyen kurallarına azami ölçüde uyulmalıdır. Dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli, sıcak havalarda besin zehirlenmelerinde artış yaşandığından evde yemek yemeye özen gösterilmelidir." açıklamasında bulundu.

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