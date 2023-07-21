Orta ilçesinde 4- 6 yaş Kur'an kursu açıldı

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesinde 4-6 yaş çocuklara yönelik Kur'an kursu açıldı.

İlçe Müftülüğünce başlatılan Kur'an kursu açılışı için düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, törende yaptığı konuşmada, Kur'an kurslarının önemine vurgu yaparak, "Kur'an kurslarında din görevlileri tarafından yavrularımıza hoşgörülü olmayı, adaleti, sevgiyi, merhameti, vatan ve millet sevgisini öğretiyorlar. Geleceğimiz olan gençler ileride belediye başkanı, kaymakam olursa küçük yaşlarda bu şekilde eğitim almaları için 4-6 yaş Kur'an kurslarını önemsiyoruz." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Erdem Dulun da insan yetiştirmenin diğer işlerden üstün olduğunu, ahlak, dürüstlük ve edep üzerine yetişen her gencin yaptığı işte başarı sağlayacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından kursun açılışı için kurdele kesildi.

Törene, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ve vatandaşlar katıldı.