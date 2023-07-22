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        Samsunlu 63 yaşındaki yamaç paraşütçüsü 14 yıldır gökyüzünde süzülüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:11
        Samsunlu 63 yaşındaki yamaç paraşütçüsü 14 yıldır gökyüzünde süzülüyor

        ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Samsun'da yaşayan 63 yaşındaki Reşat Korkmaz, 14 yıl önce tanıştığı yamaç paraşütü sporunu devam ettiriyor.

        Samsun'da yamaç paraşütü yapan sporcuları görmesinin ardından bu sporu araştırmaya başlayan Korkmaz, 14 yıl önce yamaç paraşütü kursuna katılmaya karar verdi.

        Türk Hava Kurumunda yamaç paraşütü eğitimi almasının ardından gökyüzü ile buluşan Korkmaz, o günden bu yana tutkusundan vazgeçmiyor.

        Korkmaz, mümkün olduğunca ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılıyor.

        Korkmaz, AA muhabirine, yamaç paraşütü sporunun kendisini dinç tuttuğunu söyledi.

        Yamaç paraşütünün gerçek bir spor olduğunun yavaş yavaş anlaşıldığını belirten Korkmaz, "Emekli olduktan sonra kahvehanede oturmaktansa bu tür aktivitelere katılmak insanı gerçekten sağlıklı yapıyor. Onun için herkese tavsiye ederim. Anne babalar genç yaşta çocuklarını spora teşvik etsin." dedi.

        Yamaç paraşütünün trafikten daha az tehlikeli olduğunu dile getiren Korkmaz, "Bütün emniyet tedbirini aldıktan, bilinçli yaptıktan sonra hiçbir olumsuz yanı yok. Kazalar tabii ki oluyor ama bu, bireysel hatalardan oluyor. Ben araç kullanırken gerçekten tedirginim ama havada özgürüm, tek başımayım, daha güvenli hissediyorum kendimi." diye konuştu.

        - "Yaşım ilerledikçe gençleşiyorum"

        Yamaç paraşütünün kendisi için ideal bir spor olduğunu vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

        "Bir defa girdi içimize, daha da bırakamıyoruz. Yıllardır devam ediyorum. Ben zaten sporu çok seviyordum ama bu gerçekten farklı bir şey getirdi hayatıma. Daha sağlıklı olmaya başladım. Yaşım ilerledikçe gençleşiyorum. Benim yaşıtlarımdan ziyade bunu gençlerimize aşılamamızda fayda var. Çünkü ne kadar genç yetiştirebilirsek, o kadar iyi olur. Ben 50 yaşımda başladım. Bakıp denemekte fayda var."

        Korkmaz, yamaç paraşütü sayesinde yaşam kalitesinin arttığını, daha az hasta olduğunu, kilo verdiğini ve fit kalabildiğini anlatarak, "Havada uçarken o kadar mutluyum ki bunu atlatsam da çok zor, kelimelerle ifade edemem. Bunu yaşamanız lazım. Derler ya yaşamak lazım, anlatılmaz, öyle bir şey." ifadelerini kullandı.

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