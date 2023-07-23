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        Ilgaz Belediye Başkanı, zipline yaparak turistleri Yıldıztepe Turizm Merkezi'ne davet etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:48
        Ilgaz Belediye Başkanı, zipline yaparak turistleri Yıldıztepe Turizm Merkezi'ne davet etti

        ÇANKIRI (AA) - Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Yıldıztepe Turizm Merkezi'ndeki otuz metre yükseklikteki çelik halatlar üzerinden kayarak adrenalin tutkunlarını bölgeye davet etti.

        Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi'nde bulunan zipline (kaytel) işletmesinin Ilgaz Belediyesi tarafından yapılacağı bildirildi.

        Öztürk, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, 1400 rakımdaki hattın 603 metre uzunluğunda olduğunu ve Türkiye'nin en uzun zipline hattı olduğunu belirtti.

        Yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde emniyet kemeri bağlayarak kaydığı görüntülerini paylaşan Öztürk, 30 metre yüksekte çam ağaçları üzerinde kayarak farklı bir heyecan yaşamak isteyenleri Yıldıztepe Turizm Merkezi'ne davet etti.

        Belediye Başkanı Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Doğa harikası olan Yıldıztepe Kayak Merkezi'miz içinde bulunan bu hattın işletmesi artık Ilgaz Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Yeniden yapılan düzenlemeler ve çalışmalar sonucu eşsiz manzara ve doğayla baş başa yaşayacağınız bu harika deneyim ve heyecan için tüm hemşehrilerimi ve herkesi Ilgaz Yıldıztepe'ye bekliyoruz."

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