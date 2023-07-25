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        Çerkeş'te elektrik sorununu çözecek trafo merkezi kuruluyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 21:28
        Çerkeş'te elektrik sorununu çözecek trafo merkezi kuruluyor

        ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesinde sanayi bölgesi ve şehir merkezindeki elektrik sorununu çözecek trafo merkezinin kurumu için çalışmaların başladığı bildirildi.

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ne 154 KV'lik trafo merkezi için ilk kazmanın vurulduğunu belirtti.

        İlçede de elektrik kesintilerinin sona ereceğini aktaran Sopacı, "Çerkeş Organize Sanayi Bölgemize 154 KV’lil trafo merkezi kurulumu için ilk kazma vuruldu. Büyüyen ve gelişen ilçemiz Çerkeş’imize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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