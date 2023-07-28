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        Orta ilçesinde düzenlenen festival başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 23:12
        Orta ilçesinde düzenlenen festival başladı

        ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesinde 29-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Büyük Orta Festivalinin açılış töreni düzenlendi.

        Orta Kaymakamlığı, Orta Belediyesi ve Orta Dernekler Birliği tarafından düzenlenen festivalin açılışında sünnet çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Vekili Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ve Orta Dernekler Birliği Başkanı İsmail Altun ilçe meydanına kurulan köy çadırlarını ziyaret etti.

        Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, yaptığı açıklamada, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Festival boyunca tüm vatandaşın güzel vakit geçirmesi temennisinde bulunan Uzun, tüm vatandaşı etkinliklere davet etti.

        Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da yarın kortej yürüyüşü düzenleneceğini, buzağı yarışması olacağını dile getirdi.

        Festivalin birçok etkinliğe ev sahipliğini yapacağını belirten Onay, festival kapsamında konserlerin de olacağını kaydetti.

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