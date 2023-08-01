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        Çankırı'da sunta yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 09:31
        Çankırı'da sunta yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da sunta yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kastamonu'dan Ankara yönüne giden Cihan Kabakcı yönetimindeki 37 BN 142 plakalı sunta yüklü tır, seyir halindeyken Ilgaz mevkisinde alev aldı.

        Alevleri fark eden Kabakcı, yol kenarında durdurduğu aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine Ilgaz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın sunta yüklü dorseye sıçramadan söndürüldü.

        Hafif yaralanan sürücü ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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