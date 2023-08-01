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        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar'dan dünya şampiyonluğu hedefi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:13
        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar'dan dünya şampiyonluğu hedefi:

        ÇANKIRI (AA) - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, Romanya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan sporcularının, dünya şampiyonu olacaklarına inandığını söyledi.

        Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Romanya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda sporcuların birçok başarıya imza attığını belirtti.

        Şampiyonada sporcuların 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği ve 3 Avrupa üçüncülüğü alarak 7 madalya ile şampiyonayı tamamladığını aktaran Çınar, "Kadınlarda 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz ve +80 kiloda Havvanur Kethüda altın, 75 kiloda Sedef Nergis ve 80 kiloda Melisa Eroğlu gümüş, 50 kiloda Emel Okay, 60 kiloda Busenur Yazan ve 66 kiloda Elvan Sözkesen bronz madalya kazandı. Yıldız kadın millilerimiz, boks milli takımının altyapısı. Bu görev bize 2013 yılından bu yana verildi ve görevimizi 10 yıldır layıkıyla yapıyoruz." diye konuştu.

        Türk kadın boks milli takımında devam eden Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Gizem Özer gibi sporcuların ilk yıldızlarda Avrupa dereceleri yaptığını anlatan Çınar, "Burası, Türk kadın boks milli takımlarının giriş kapısı. Bize inanan, güvenen Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç'e çok teşekkür ederiz. Bizler bu şampiyonalarda Türk'ün gücünü gösteriyoruz ve İstiklal Marşı'mızı okutuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de okutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çınar, 2015 yılından beri yıldız kadınlarda dünya boks şampiyonasının yapılmadığını ancak Uluslararası Boks Birliğinin aldığı kararla kasım ayında Meksika'da yıldız kadınlar dünya boks şampiyonasının olacağını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Burada derece yapan sporcularımızdan kurulu bir mili takım ekibiyle inşallah Meksika’da, dünya şampiyonasında boy göstereceğiz. Hedefimiz, her zaman bayrağı en üstte dalgalandırmak ve dünya şampiyonu çıkartmak. Bunu çıkartacak sporcularımız da var. Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasının ön sınavı niteliği taşıyor. Genelde de dünya şampiyonları, Avrupa'dan çıkıyor. Kızlarımız Avrupa şampiyonu oldu. Özellikle dünya şampiyonasında da şampiyon olacaklarına inanıyoruz."

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