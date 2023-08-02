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        Başkent EDAŞ, Çankırı'da kesintisiz elektrik için yatırımlarına devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:24
        Başkent EDAŞ, Çankırı'da kesintisiz elektrik için yatırımlarına devam ediyor

        ÇANKIRI (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ), Çankırı’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Çankırı’da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

        Başkent EDAŞ, Çankırı’da hizmet verdiği 2003 trafo ve 9783 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

        Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Çankırı’da hizmet verdiği 143 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 19 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 239 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 4 elektrik panosu ile 3 trafo ve 1 dağıtım merkezi montajı da tamamlandı.

        Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2023 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

        Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, www.baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

        Başkent EDAŞ’ın Çankırı’da bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek.

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