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        Hayırsever iş insanı köyüne mesire alanı kazandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:01
        Hayırsever iş insanı köyüne mesire alanı kazandırdı

        ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Ortabayındır köyüne hayırsever tarafından mesire alanı yapıldı.

        İstanbul'da yaşayan ve kuruyemiş toptancılığı işiyle uğraşan Bayram Karlıoğlu, memleketi Ortabayındır köyüne geldiğinde Çökek Çayırı mevkisindeki köprünün yıprandığı görmesi üzerine köprünün bakımını yaptırdı.

        Daha sonra bölgenin de bakımsız olması üzerine gerekli temizlik çalışmaları yapılarak, bölgeye piknik masaları, mangal yapma yerleri, tuvalet, mescit yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

        Köy muhtarı Hakkı Çiçek, AA muhabirine, mesire alanının çok güzel olduğunu söyledi.

        Şu an için bölgenin tek eksiğinin elektrik olduğunu, onu da kısa sürede çözeceklerini belirten Çiçek, "Allah bir değil bin kere razı olsun Bayram abimden. Hiçbir maddiyattan çekinmeden burayı yaptı. Ben de köy muhtarı olarak resmi işlere devam edeceğime söz veriyorum. Burası köyümüzün yüz akı olacak. Amacımız İstanbul, Ankara gibi yerde olan hemşerilerimizin başka yerlere değil buraya gelmelerini sağlamak." dedi.

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