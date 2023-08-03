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        Yaylakent Belediyesi, beldedeki konut sorununu çözüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:26
        Yaylakent Belediyesi, beldedeki konut sorununu çözüyor

        ÇANKIRI (AA) - Yaylakent Belediyesi, beldedeki konut sorununu çözebilmek için inşaat yapımına başladı.

        Yaylakent Belediyesi tarafından yapılan ihale ile arsası belediyeye ait olan alandaki lojmanlar yıkılarak üç blok halinde 38 daire ve bir dükkan yapımı için çalışmalara başlandı.

        Belediye Başkanı Kadir Dede de çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Dede, yaptığı açıklamada, beldede gurbetçi sayısının çok olduğundan konut sıkıntısı yaşandığını söyledi.

        Belediyenin kendi bütçesi ile 38 daire yapıp uygun fiyatla vatandaşa satacağını belirten Dede, dar gelirli vatandaşın da elinden tutacaklarını, önceliklerinin beldede evi olmayan vatandaşlar olacağını kaydetti.

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