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        Tuz sahada voleybol maçı yaptılar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:44
        Tuz sahada voleybol maçı yaptılar

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da "2. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında kadın voleybol takımları tuz saha üzerinde mücadele etti.

        Çankırı Belediyesi tarafından 18-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "2. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" öncesinde spor müsabakaları yapılıyor.

        Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Karatekin Parkı yanında tuzla kaplanarak oluşturulan sahada futbol maçının ardından voleybol takımları karşılaştı.

        Angels ile Filenin Sultanları takımları arasında oynanan ilk voleybol maçında Angels Kız Voleybol Takımı maçın galibi oldu.

        Karşılaşmaların finali festivalin son günü yapılacak. Final müsabakalarına kadar her gün farklı branşlarda takımlar tuz sahada mücadele edecek.

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