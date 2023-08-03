Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti Çankırı İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:24
        AK Parti Çankırı İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

        ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Çankırı İl Başkanlığına atanan Koray Erdoğan, bir süre önce görevinden istifa eden Abdulkadir Çelik'ten görevi devraldı.

        Parti binasında düzenlenen törende konuşan Abdulkadir Çelik, 2019 yılında başladığı görevini Koray Erdoğan'a teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Görev süresince önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Çelik, "Çankırı'mıza hizmet noktasında ilçelerimizi ve ilimizi güzel yerlere getirdik. Burada birlik ve beraberliğin en büyük katkısı oldu. Gece gündüz demeden çalıştık. Çankırı'mıza güzel bir il binası kazandırdık. Netice olarak da her başlangıcın bir sonu var. İl Başkanlığımızı da güzel bir şekilde, alnımız açık başımız dik bir vaziyette kendi talebimizle bıraktık. Hem iş durumundan hem de yeni süreçte önümüzde belediye seçimlerinde taze kan, yeni bir oluşum olmasının daha uygun olacağını düşündük ve güzel bir il başkanlığı temayül aday adaylığı sürecinden sonra Koray kardeşim Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandı." diye konuştu.

        Koray Erdoğan da Çankırı Gençlik Kolları'nda üç buçuk yıl görev yaptığını, daha sonra Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK'da görev yaptığını belirtti.

        Görevlerin gelip geçici olduğunu dile getiren Erdoğan, "Birkaç gün sonra hemen ilçe teşkilatlarımızı ziyaretlere başlayacağız. Köyleri, ilçeleri gezeceğiz. Bu zamana kadar teşkilatımızda görev yapmış herkesle istişare edeceğiz. AK Parti'nin kuruluşundan bu zamana görev yapmış herkes bir bütün olacak. Hep birlikte olacağız, herkesle istişareli şekilde gideceğiz. Teşkilata faydası olacak emeği olan herkesle bir bütün şekilde önümüzdeki yerel yönetim seçimlerine çok güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Bu davada bu yaşta görev almak benim için çok büyük bir onur çok büyük bir şereftir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Abdulkadir Çelik ve Koray Erdoğan birbirlerine hediye verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!

        Benzer Haberler

        Tuz sahada voleybol maçı yaptılar
        Tuz sahada voleybol maçı yaptılar
        Yaylakent Belediyesi, beldedeki konut sorununu çözüyor
        Yaylakent Belediyesi, beldedeki konut sorununu çözüyor
        Hayırsever iş insanı köyüne mesire alanı kazandırdı
        Hayırsever iş insanı köyüne mesire alanı kazandırdı
        Başkent EDAŞ, Çankırı'da kesintisiz elektrik için yatırımlarına devam ediyo...
        Başkent EDAŞ, Çankırı'da kesintisiz elektrik için yatırımlarına devam ediyo...
        2'NCİ ULUSLARARASI TUZ FESTİVALİ ÇANKIRI'DA BAŞLADI  
        2'NCİ ULUSLARARASI TUZ FESTİVALİ ÇANKIRI'DA BAŞLADI  
        Çankırı'da düzenlenecek tuz festivali kapsamında tuzdan sahada maç yapıldı
        Çankırı'da düzenlenecek tuz festivali kapsamında tuzdan sahada maç yapıldı