AK Parti Çankırı İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Çankırı İl Başkanlığına atanan Koray Erdoğan, bir süre önce görevinden istifa eden Abdulkadir Çelik'ten görevi devraldı.

Parti binasında düzenlenen törende konuşan Abdulkadir Çelik, 2019 yılında başladığı görevini Koray Erdoğan'a teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görev süresince önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Çelik, "Çankırı'mıza hizmet noktasında ilçelerimizi ve ilimizi güzel yerlere getirdik. Burada birlik ve beraberliğin en büyük katkısı oldu. Gece gündüz demeden çalıştık. Çankırı'mıza güzel bir il binası kazandırdık. Netice olarak da her başlangıcın bir sonu var. İl Başkanlığımızı da güzel bir şekilde, alnımız açık başımız dik bir vaziyette kendi talebimizle bıraktık. Hem iş durumundan hem de yeni süreçte önümüzde belediye seçimlerinde taze kan, yeni bir oluşum olmasının daha uygun olacağını düşündük ve güzel bir il başkanlığı temayül aday adaylığı sürecinden sonra Koray kardeşim Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandı." diye konuştu.

Koray Erdoğan da Çankırı Gençlik Kolları'nda üç buçuk yıl görev yaptığını, daha sonra Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK'da görev yaptığını belirtti.

Görevlerin gelip geçici olduğunu dile getiren Erdoğan, "Birkaç gün sonra hemen ilçe teşkilatlarımızı ziyaretlere başlayacağız. Köyleri, ilçeleri gezeceğiz. Bu zamana kadar teşkilatımızda görev yapmış herkesle istişare edeceğiz. AK Parti'nin kuruluşundan bu zamana görev yapmış herkes bir bütün olacak. Hep birlikte olacağız, herkesle istişareli şekilde gideceğiz. Teşkilata faydası olacak emeği olan herkesle bir bütün şekilde önümüzdeki yerel yönetim seçimlerine çok güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Bu davada bu yaşta görev almak benim için çok büyük bir onur çok büyük bir şereftir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Abdulkadir Çelik ve Koray Erdoğan birbirlerine hediye verdi.