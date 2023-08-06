Dodurga beldesinde açık hava sinema etkinliği düzenlendi

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesinde bağlı Dodurga beldesinde açık hava sinema gösterimi yapıldı.

Dodurga Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında Dodurga İlkokulu bahçesinde sinema etkinliği başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen etkinlikte beldedeki vatandaşlar Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmini izleme fırsatı buldu.

Etkinlikte vatandaşlara, semaverde çay ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, düzenledikleri açık hava sinema etkinliğine gösterdikleri ilgiden dolayı tüm vatandaşlara ve okul müdürü Elif Koç'a teşekkür etti.