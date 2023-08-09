Çankırı Valiliğinden dolandırıcılara yönelik uyarı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valiliğinden deprem bölgeleri için yardım talebinde bulunan şahıslara yönelik uyarıda bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı şahısların muhtarları ve vatandaşları arayarak vali ve valilik adını kullanıp deprem bölgeleri için yardım talebinde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Mağduriyet yaşanmaması için bu kişilere itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, böyle bir durumla karşılaşılması durumunda ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik güçleriyle iletişime geçilmesi gerektiği kaydedildi.