Yaylakent'te Kur'an kursu öğrencileri piknikte eğlendi

ÇANKIRI (AA) - Yaylakent beldesinde yaz Kur'an kursunda eğitim alan 150 öğrenciye yönelik piknik düzenlendi.

Yaylakent Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler Yazıcıoğlu Mesire Alanı'nda eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Kadir Dede, burada yaptığı açıklamada, öğrenmenin kıymetli olduğunu, Kur'an eğitimi almanın hepsinden kıymetli olduğunu söyledi.

Öğrencileri bu nedenle sık sık ziyaret ederek destek vermeye gayret ettiklerini belirten Dede, "Sevincinizi katlamak amacıyla da hepinize bir sürprizimiz olacak. Kur’an okumayı sadece yaz kurslarında değil yıl içinde de sık sık okuyun, ezberlediğiniz sureleri sık sık tekrar edin, namazlarınızda okuyun. Böylece asla unutmazsınız. Kur'an'ı okumak kadar yaşamanın da önemli olduğunu hayatınız boyunca unutmayın." dedi.

Dede, konuşmasının ardından öğrencilere hediye verdi.