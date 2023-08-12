Yaylakent Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi

ÇANKIRI (AA) - Yaylakent Beleldiyesi tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Muharrem ayı dolayısıyla Yaylakent Belediyesi tarafından Merkez Camisi ve mahalledeki camilerde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, yaptığı açıklamada, aşure ikramını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Bu vesile ile vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Dede, "Yüzyıllardır süregelen aşure geleneğinin Yaylakentimize her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik getirmesini, beldemizde bolluk, bereket, hoşgörü ve sevgiyi artırmasını temenni ediyorum. Toplumumuzda dini vecibelerimizin ve sorumluluklarımızın unutulmaması gerektiğini böylesi günlerde daha iyi anlıyoruz. Yaylakent Belediyesi olarak gelenek ve göreneklerimizi her zaman hatırlayacağız ve hatırlatmaya devam edeceğiz." dedi.