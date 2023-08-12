Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Orta'da Kur'an kursu yararına kermes düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta'da Kur'an kursu yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI (AA) - Orta İlçe Müftülüğünce Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.

        Orta Merkez Cami bahçesinde düzenlenen ve iki gün sürecek kermeste müftülük personeli, Kur'an kursu öğrencileri, ilçe esnafı ve vatandaşların desteğiyle hazırlanan gıda ve giyim malzemeleri satışa sunuldu.

        Kermes açılışında konuşan İlçe Müftüsü Erdem Dulun, kermes vesilesiyle personelin, öğrencilerin, esnafın güzel bir yardımlaşma ve kaynaşma örneği sergilediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışa Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 67'ye yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 67'ye yükseldi
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Ameliyattan önce saatlerce aç kalmak gerçekten gerekli mi?
        Ameliyattan önce saatlerce aç kalmak gerçekten gerekli mi?
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        15 unutulmaz perili ev filmi
        15 unutulmaz perili ev filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Anlaşma sağlandı!
        Anlaşma sağlandı!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

        Benzer Haberler

        Yaylakent Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi
        Yaylakent Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi
        Bayramören'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Bayramören'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Yaylakent'te Kur'an kursu öğrencileri piknikte eğlendi
        Yaylakent'te Kur'an kursu öğrencileri piknikte eğlendi
        Çankırı Valiliğinden dolandırıcılara yönelik uyarı
        Çankırı Valiliğinden dolandırıcılara yönelik uyarı
        Çankırı'da camiler arası futbol turnuvası düzenlendi
        Çankırı'da camiler arası futbol turnuvası düzenlendi
        Hasat ettiği arpayı satışa götürürken kazada öldü
        Hasat ettiği arpayı satışa götürürken kazada öldü