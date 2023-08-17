Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        MHP Orta İlçe Başkanı Denizhan güven tazeledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Orta İlçe Başkanı Denizhan güven tazeledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Orta Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Kongre, üyelerin katılımı ile ilçe başkanlığında gerçekleşti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ahmet Denizhan'ın tek liste halinde katıldığı seçimde, yeniden seçildi.

        Kongreye MHP İl Başkan Yardımcıları Mehmet Fatih Kaya, Celalettin Sütlü ile üyeler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor

        Benzer Haberler

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar görevine başladı:
        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar görevine başladı:
        MHP Şabanözü İlçe Başkanı Dalyan güven tazeledi
        MHP Şabanözü İlçe Başkanı Dalyan güven tazeledi
        ÇANKIRI´DA ÇIKAN YANGINDA 10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ  
        ÇANKIRI´DA ÇIKAN YANGINDA 10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ  
        Çankırı´da çıkan yangında 10 dönüm orman zarar gördü
        Çankırı´da çıkan yangında 10 dönüm orman zarar gördü
        Çankırı'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Çankırı'da çıkan orman yangını söndürüldü
        TIR'daki tuğlalar, otomobilin üzerine döküldü: 2 yaralı
        TIR'daki tuğlalar, otomobilin üzerine döküldü: 2 yaralı