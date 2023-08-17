MHP Orta İlçe Başkanı Denizhan güven tazeledi

ÇANKIRI (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Orta Olağan İlçe Kongresi yapıldı.
Kongre, üyelerin katılımı ile ilçe başkanlığında gerçekleşti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.
Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ahmet Denizhan'ın tek liste halinde katıldığı seçimde, yeniden seçildi.
Kongreye MHP İl Başkan Yardımcıları Mehmet Fatih Kaya, Celalettin Sütlü ile üyeler katıldı.