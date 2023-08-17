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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar görevine başladı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:43
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar görevine başladı:
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        ÇANKIRI (AA) - Valiler Kararnamesi ile Çankırı Valiliğine atanan Mustafa Fırat Taşolar görevine başladı.

        Taşolar, Valilik önünde düzenlenen törende il protokolünce karşılandı.

        Valilikte açıklamalarda bulunan Taşolar, Türkiye'nin her şehrinin kendine ait birikimleri, karakteri olduğunu söyledi.

        Taşolar, "Çankırı, sadece huzurun şehri değildir, aynı zamanda kültürümüzün kodlarını barındıran, bu milletin özünü, karakterini muhafaza eden bir şehirdir. Yaren kültürü buradadır, Ahilik buradadır. Osmanlı buradadır, Selçuklu buradadır, Roma’nın, Bizans’ın, antik çağların birikimi buradadır." dedi.

        Yeni dönemde tüm kurumlarla işbirliği içinde Çankırı'ya ve Çankırılılara hizmet edeceklerini belirten Taşolar, şöyle devam etti:

        "Çankırı'daki huzuru, mutluluğu, insanlığı, yüksek karakteri, hem olduğundan daha ileri bir seviyeye taşıyacak hem de adım adım tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çankırı'ya bugün bir vali ama aynı zamanda bir evlat atanmıştır. Çünkü biz buraya, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği hedefler doğrultusunda Çankırı'ya efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu bizim için büyük bir sorumluluktur. Çankırı gibi, medeniyet değerlerimizi taşıyan köklü bir şehrin sorumluluğudur. Özellikle şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimiz, kadınlarımız, engelli kardeşlerimiz, onların sorunlarının giderilmesi, onların talep ve beklentilerinin karşılanması, daima önceliğimiz olacaktır."

        Vali Mustafa Fırat Taşolar, konuşmasının ardından makamına geçti.

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