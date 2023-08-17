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        Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 21:34
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        Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        M.A idaresindeki 18 LH 580 plakalı otomobil, Çerkeş-Kızılcahamam kara yolu Karga köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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