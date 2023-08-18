Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı Valisi Taşolar tebrik çiçeği yerine deprem bölgesine yardımda bulunulmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı Valisi Taşolar tebrik çiçeği yerine deprem bölgesine yardımda bulunulmasını istedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valiliği'ne atanan Mustafa Fırat Taşolar, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine deprem bölgesine yardımda bulunulmasını istedi.

        Çankırı Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Valimiz Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Valisi olarak atanması vesilesiyle tebrik amaçlı çiçek gönderme düşüncesinde olanların nazik davranışlarından duyduğu memnuniyeti ve teşekkürlerini ifade ederken çiçek göndermek yerine daha anlamlı bir yaklaşım olarak deprem bölgesine destek amacıyla, Valiliğimizin aşağıda belirtilen deprem yardımları hesap numarasına bağışta bulunulması hususunda hassasiyet gösterilmesini rica etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Çankırı Valiliği IBAN: TR79 0001 0000 6954 0287 6350 02 Hesap Sahibi: Çankırı Valiliği" ifadesi kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        882 kilo domates çöp oldu! Ceza yağdı
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İnce tatil
        İnce tatil
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti

        Benzer Haberler

        Şabanözü ilçesinde düzenlenen ses yarışmasının finali yapıldı
        Şabanözü ilçesinde düzenlenen ses yarışmasının finali yapıldı
        Çankırı, "Uluslararası Tuz Festivali" ile 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlam...
        Çankırı, "Uluslararası Tuz Festivali" ile 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlam...
        Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Çankırı'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan hastalara randevu uyarısı
        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan hastalara randevu uyarısı
        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar görevine başladı:
        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar görevine başladı: