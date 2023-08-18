Çankırı Valisi Taşolar tebrik çiçeği yerine deprem bölgesine yardımda bulunulmasını istedi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valiliği'ne atanan Mustafa Fırat Taşolar, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine deprem bölgesine yardımda bulunulmasını istedi.

Çankırı Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Valimiz Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Valisi olarak atanması vesilesiyle tebrik amaçlı çiçek gönderme düşüncesinde olanların nazik davranışlarından duyduğu memnuniyeti ve teşekkürlerini ifade ederken çiçek göndermek yerine daha anlamlı bir yaklaşım olarak deprem bölgesine destek amacıyla, Valiliğimizin aşağıda belirtilen deprem yardımları hesap numarasına bağışta bulunulması hususunda hassasiyet gösterilmesini rica etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Çankırı Valiliği IBAN: TR79 0001 0000 6954 0287 6350 02 Hesap Sahibi: Çankırı Valiliği" ifadesi kullanıldı.