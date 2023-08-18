Çankırı'da Uluslararası Tuz Festivali başladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Uluslararası Tuz Festivali, festival ateşinin yakılmasıyla başladı.

Çankırı Belediyesince festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Belediye önünde bir araya gelen protokol üyeleri ile katılımcılar, Anıt Alanı'na yürüdü, burada festival ateşi yakıldı.

Daha önce yapımı tamamlanan Kucaklama Taşı Alt Geçidi Projesi'nin resmi açılışı yapıldı, Fuar Yolu mevkisindeki festival alanında bulunan yöresel ürünler pazarı ve sanayi fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Uluslararası dans topluluklarının gösterisi ve yöresel halk oyunlarının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, festivalin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Yılık, şunları dile getirdi:

"Yaranlık kültürüyle, dostluk ve kardeşliğin simgesi, dünden bugüne yiğitliğin, mertliğin sembolü Çankırı'mızda bu festivalde sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmeden geçemeyeceğim. Çankırı, tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, mimarisiyle, doğal güzellikleriyle, yeşiliyle, ünlü yaylalarıyla, adına şiirler yazılan Ilgaz gibi büyülü ilçeleriyle her daim güzellik timsali olmuştur. Çankırı'nın zengin kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleri, adına destanlar yazılacak kadar nadidedir. Tuz, yaşamın vazgeçilmez bir unsuru, sağlık için önemli bir kaynaktır. Çankırı'nın tuz rezervleri sadece sofralarımızı zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sanayimiz için de kaynak sağlıyor. Bu festival, Çankırı'nın tuzla bağını kutlamak ve gelecek nesillere bu mirası taşıma taahhüdümüzü de yansıtmak açısından önemlidir."

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de festivalin ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Festival dolayısıyla yerli ve yabancı birçok misafirin kente geldiğini anlatan Esen, "Geçtiğimiz yıl tuz müsabakalarından yöresel yemek yarışmalarına, sanat sokağından sanayiye, klasik otomobil ve yemek fuarlarına, off-road ve bisiklet turlarından konserlere kadar birçok eğlenceyi şehrimize getirerek dolu dolu üç gün yaşatmıştık. Bu yıl da ekibimizle sizlere dozu yüksek üç gün planladık. İnşallah tüm katılımcılarımızı mutlu eder ve özellikle festivalimize dışarıdan katılan konuklarımızın Çankırı’dan çok güzel anılarla ayrılmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Esen, şunları söyledi:

"Bize soruyorlar, 'Neden tuz?' diye. Ata yadigarlarına sahip çıkmayı seviyoruz. Kuşaklar değişse de kalan miraslar değişmiyor. Çankırı’nın Hititlerden kalma kesintisiz işlenmiş bir madeni var: Kaya tuzu. Beş bin yıllık bir geçmişe sahip Tuz Mağarası ile bu toprakların evlatlarına adeta beyaz elmas bırakılmış. Bu mirası nasıl parlatıp göstereceğimiz de bizlere kalmış. Peygamber Efendimizin de dediği gibi yetmiş derde deva tuz. Çankırı’nın yarenleri nasıl göz ardı edilebilir? Tuz, birlik ve beraberliğimiz, yarenliğimizin en önemli sembolü. Bu yüzden Çankırı’yı turizmin en önemli cazibe merkezi haline getirecek, turizmin anahtarı olacak 'Yer Altı Tuz Şehrimiz' üzerinden festivalimizin ana temasını tuz üzerine kurguladık."

Konuşmaların ardan Mustafa Taş, Mustafa Yıldızdoğan ve Merve Özbey, konser verdi.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.