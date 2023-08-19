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        Çankırı'da drift gösterisi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 19:07
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        Çankırı'da drift gösterisi yapıldı
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        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen Uluslararası Tuz Festivali kapsamında drift gösterisi yapıldı.

        Çankırı Belediyesince düzenlenen festivalin ikinci gününde, Falken Drift Takımı tuz mağarası önünde hazırlanan alanda gösteri yaptı.

        Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gösteri öncesinde yaptığı konuşmada, festivale Türkiye'den ve yurt dışından birçok ziyaretçinin katıldığını söyledi.

        Festivalin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirten Esen, "Alternatif turizm anlamında öncelikli lokomotifimiz tuz mağarası demiştik. Dünyada eşi benzeri olmayan, 18 dönüm kapalı alan üzerinde, yerin 150 metre altında, içeri girdiğinizde de hissetmişsinizdir yaz kış 13-15 derece arasında bulunan dünyanın en eski madenlerinden bir tanesi. Yaklaşık 5 bin yıllık ve sürdürülebilir bir maden. Ben göreve geldiğimde buraya yer altı tuz şehri demiştim ve ondan sonra da şehir niteliği kazanması için burada bir yaşam alanı, konfor alanı oluşturmak için elimizden gelen gayreti gösterdik." dedi.

        Çankırı halkından büyük destek gördüklerini dile getiren Esen, "Geçen yıl tuz mağarasına 750 bin ziyaretçi girip çıkmıştı, bu yıl herhalde 1,5 milyonu bulacağız üç gün içerisinde. Festival kapsamında 17 noktada etkinliklerimiz var. Dünya tarihinde belki ilk defa bir festivalin maskotu ve logosu vardır. Maskotumuz Tuzi de çok beğeni kazandı. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından drift pilotları Abbas Çimen ve Örge Pamukçu vatandaşlara gösteri sundu.

        Programa katılan Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Sumitomo Rubber AKO Yönetim Kurulu Başkanı Toshihiko Komatsu ve Eski Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz de pilotların yanına binerek araç içerisinde drift heyecanı yaşadı.

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