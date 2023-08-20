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        Çankırı'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 16:28
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        Çankırı'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Çerkeş Kızılcahamam kara yolu Karga köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen üç otomobil çarpıştı.

        Kazada R.Ç, D.N.Ç, T.T, A.Ö, Ş.T, A.U. ve O.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan T.T. bölgedeki bir fabrikanın bahçesine iniş yapan ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü.

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