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        Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi turizmcileri ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:51 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:51
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        Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi turizmcileri ağırladı
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        ÇANKIRI (AA) - Yıldıztepe Kayak Merkezi, kış turizmi hazırlıkları kapsamında turizmcileri ağırladı.

        Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi'nde bulunan kayak merkezi, piknik alanları, zipline (kaytel) alanlarını Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ile acente sahiplerine tanıttı.

        Başkan Öztürk, Yıldıztepe Turizm Merkezi'nin dört mevsim misafir ağırlaması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Yıldıztepe'nin doğasını herkesin görmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, "Ulaşımıyla, tesisleriyle ve doğasıyla Yıldıztepe kış turizmi için önemli bir merkez. Ziyaretçilerimiz kışın ormanın içinde kayak yapma fırsatı buluyor. Yıldıztepe Turizm Bölgesi'ni Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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