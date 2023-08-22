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        Çerkeş'te bir köpeğin tüfekle vurularak telef edilmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:21 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:21
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        Çerkeş'te bir köpeğin tüfekle vurularak telef edilmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
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        ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesinde bir köpek tüfekle vurularak telef edildi.

        Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta bir köpeğe kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

        Saçmaların isabet ettiği köpek, yaralı halde bir süre gittikten sonra telef oldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

        Olayın yaşandığı bölgedeki ev sahipleri de ateş edildiği sırada bahçede olduklarını, kendilerinin de yaralanma risklerinin bulunduğunu dile getirdi.

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