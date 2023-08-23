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        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:33 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:47
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        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
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        ÇANKIRI (AA) - Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Anıt Alanı'ndaki törende, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsil eden Türk bayrağı, sporcular tarafından Vali Mustafa Fırat Taşolar'a teslim edildi.

        Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Atatürk'ün, kente geldiğinde Çankırılılara yaptığı konuşma okundu.

        Esen, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya teşriflerini ve şapka inkılabının 98. yıl dönümünü kutlamaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

        Atatürk'ün büyük bir lider olduğunu belirten Esen, şöyle konuştu:

        "Büyük bir liderdir çünkü güçlü bir devlet kurmaktan öte büyük bir zihniyet devrimi yapmıştır. Yani zor olanı başarmıştır. Tarihimize baktığımızda şan, şöhret, onur, güçten bahsederiz. Lakin biz Türk milletine en çok yakışan, hür, bağımsız ve özgür yaşamayı tercih etmemizdir. İşte bu bağımsızlık yolunda, İstiklal Yolu'nun ve şapka inkılabının önemli noktalarından biri de memleketimiz Çankırı'dır. Bu toprakların evlatları, yarenleri her daim milli egemenlik, bağımsızlık ve demokrasi hareketinin destekçisi olmuştur."

        Konuşmanın ardından Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki Atatürk Odası ziyaret edildi, "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" gezildi.

        Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ile kurum müdürleri de katıldı.

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