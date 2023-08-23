Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi istendi

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasında sıkça trafik kazası yaşanması nedeniyle "duble yol" talebiyle basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:45 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş-Kızılcahamam arasında yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi istendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasında sıkça trafik kazası yaşanması nedeniyle "duble yol" talebiyle basın açıklaması yapıldı.

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve Ankara Çerkeş Dernekler Federasyonu tarafından Karga köyü mevkisinde yapılan basın açıklamasında, yolda yaşanan trafik kazalarına işaret edildi.

        Belediye Başkanı Sopacı, genişliği 6-7 metre olan Çerkeş-Kızılcahaman kara yolunun dar bir yol olduğunu belirtti.

        Sopacı, "Bu yol sadece Çerkeş'i Kızılcahamam'a, Ankara'ya bağlayan bir yol değil. Şu an özellikle batıdan gelen tüm araçlar daha önce Çankırı Akyurt yolunu kullanıyorlardı ancak Temelli'den Kahramankazan'a yapılan otobanla beraber batıdan gelen tüm araçlar 66 kilometre kısalttığı için bu yolu, Çerkeş yolunu kullanarak Kastamonu, Sinop yönüne gidiyorlar. Ayrıca Karabük yönüne giden tırlar ve araçlar da bu yolu kullanıyorlar. O yüzden özellikle yaz mevsiminde çok yoğun oluyor, trafikte ciddi tehlikelere sebebiyet veriyor." dedi.

        Yolun düzenlenmesiyle alakalı gerekli başvuruları yaptıklarını dile getiren Sopacı, bölgede çalışmaların tek şeritli yol üzerinde yapıldığını kaydetti.

        Ankara Çerkeş Dernekler Federasyonu Başkanı Niyazi İncesu da bölgede son bir hafta içinde yaşanan kazalarda yaralıların hastanede yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

        Yolun Ankara ve civarındaki illeri Karadeniz'e bağladığını, yoğunluğunun her geçen gün arttığını dile getiren İncesu, "Özellikle ticari faaliyette bulunan kamyon ve tır şoförlerimiz bu yolu kullanıyorlar. Bu yol bir nevi Samsun, Tosya, Sinop, Karadeniz bağlantı yolu gibi. Buradan kuzeye gittiğimiz zaman Bartın, Karabük bu güzergahları birbirine bağlayan bir yol. Bizim talebimiz Çankırı milletvekillerimize, Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, bu yolun ivedilikle duble yol olarak yapılmasını tüm Çerkeş halkı ve köyleri adına talep ediyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek

        Benzer Haberler

        Çankırı'da sıcak hava kavun üretimine olumlu yansıdı
        Çankırı'da sıcak hava kavun üretimine olumlu yansıdı
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı
        Çerkeş'te bir köpeğin tüfekle vurularak telef edilmesiyle ilgili inceleme b...
        Çerkeş'te bir köpeğin tüfekle vurularak telef edilmesiyle ilgili inceleme b...
        Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi turizmcileri ağırladı
        Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi turizmcileri ağırladı
        Çerkeş'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Çerkeş'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Şabanözü'nde Gençlik Festivali gerçekleştirildi
        Şabanözü'nde Gençlik Festivali gerçekleştirildi