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        MHP Çerkeş İlçe Başkanlığına Nurullah Öztürk seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:27 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:27
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        MHP Çerkeş İlçe Başkanlığına Nurullah Öztürk seçildi
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        ÇANKIRI (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çerkeş Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Kongre, üyelerin katılımı ile MHP Çerkeş İlçe Başkanlığında gerçekleşti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Suat Sevim aday olmazken tek liste ile seçime giren Nurullah Öztürk, MHP Çerkeş İlçe Başkanı seçildi.

        Kongreye, Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt ve üyeler katıldı.

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