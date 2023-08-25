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        Çankırı Valisi Taşolar, Çerkeş'i ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:27 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:27
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        Çankırı Valisi Taşolar, Çerkeş'i ziyaret etti
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        ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş'te incelemelerde bulundu.

        Taşolar, ile beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali Taşolar, köylerin genel durumu, yapılan ve planlanan yatırımlar, kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Muhtarların istek, talep ve çözüm önerilerini dinleyen Vali Taşolar sorunların çözülmesi, taleplerin karşılanması için hep birlikte gayret içerisinde olacaklarını kaydetti.

        Vali Taşolar ilçede yapımı devam eden TOKİ konut ve işyerleri ile LÖSEV bünyesinde bulunan Göletler mevkisinde inceleme yaptı.

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