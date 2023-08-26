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        GÜNCELLEME - Çankırı'da çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:43 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:43
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        GÜNCELLEME - Çankırı'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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        ÇANKIRI (AA) - Çankırı’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Ilgaz ilçesi Kale köyü ile Bozatlı köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine çevre illerden ve ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

        İki yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Ilgaz Kızılay ekiplerince yangının söndürülmesine görev alan personele su ikramında bulunuldu.

        Öte yandan bölgedeki hakim tepeye dikilen, altındaki ve çevresindeki ağaçlık alanın yanmasına rağmen Türk bayrağı yangında zarar görmedi.

        Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, burada yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

        İlk müdahaleyi Ilgaz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığını anlatan Öztürk şöyle devam etti:

        "Helikopterler tüm ilçe itfaiyeleri müdahaleyi yaptı. Yangında 15 hektar bir alanımızda zarar var ama yangın şu anda kontrol altına alındı. Çankırı'mıza, Ilgaz'ımıza geçmiş olsun diyorum."

        Piknikçilere uyarılarda bulunan Öztürk, "Bir şey olmaz demesinler, ateş yakmasınlar, piknik alanlarında pikniklerini yapsınlar. Her taraf kuraklık olduğu için parlamaya hazır. Onun için dikkatli olurlarsa sevinirim. Bunu ucuz atlattık. Sık ormanlık alanda olsaydı bu yangın, iki üç gün içinde ancak kontrol altına alınabilirdi. Yüzlerce hektar yanmış olurdu. Ilgaz'ın, Çankırı'nın, Türkiye'nin akciğerleri bunlar. Vatandaşların dikkatli olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

        Bölgedeki Kale köyü sakinlerince tepenin zirvesine dikilen Türk bayrağının da yangında zarar görmediğine dikkati çeken Öztürk, "Türk bayrağı, altında yangın olmasına rağmen yangından hiçbir zarar görmedi. Tepenin ismi Bayraktepe orası. Kale köyünün diktiği bir bayrak. Türk bayrağı yerinde duruyor." diye konuştu.

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