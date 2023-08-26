Çerkeş'te hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
ÇANKIRI (AA) - Çerkeş'te hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Amasya'dan İstanbul'a giden M.T. (45) idaresindeki 34 PJ 5296 plakalı hafif ticari araç, Samsun-İstanbul Karayolu Çerkeş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta bulunan M.K. (62) yaralanırken, sürücü yara almadı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.K. ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.