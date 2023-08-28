Çerkeş-Kızılcahamam yolunun düzeltilmesi için çalışmalar sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasında sıkça yaşanan trafik kazaları nedeniyle yolun düzeltilmesi için girişimler sürüyor.

Çerkeş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yolun düzeltilmesi için Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Sopacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çerkeş Kızılcahamam yolunun projesini incelediklerini, yeniden gündeme alınması konusunda istişarelerde bulunduklarını, ilçe için önemli bir hizmetin daha gerçekleşmesinin nasip olacağını kaydetti.