Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğa uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:19 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğa uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 95 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Kurt, toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesi'nde dün vefat eden Kurt'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bademlik Camisi'ne getirildi.

        Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Törene, gazinin ailesi ve yakınları ile Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        Kız isteme cinayeti!
        Kız isteme cinayeti!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına...
        Çankırı'da orman yangını
        Çankırı'da orman yangını
        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı
        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde orman yangını çıktı
        Çerkeş-Kızılcahamam yolunun düzeltilmesi için çalışmalar sürüyor
        Çerkeş-Kızılcahamam yolunun düzeltilmesi için çalışmalar sürüyor
        Çerkeş'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Çerkeş'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Hazım Dağlı Tabiat Parkı sıcak havalardan bunalanların uğrak yeri oldu
        Hazım Dağlı Tabiat Parkı sıcak havalardan bunalanların uğrak yeri oldu