Çankırı'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğa uğurlandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 95 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Kurt, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesi'nde dün vefat eden Kurt'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bademlik Camisi'ne getirildi.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene, gazinin ailesi ve yakınları ile Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.