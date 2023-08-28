Çerkeş'te takla atan cipteki 1 kişi yaralandı
ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesinde takla atan cipin içindeki bir kişi yaralandı.
İlknur D. (47) idaresindeki cip, Samsun-İstanbul Karayolu Çerkeş mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki su kanalına girdi ardından takla attı.
Kazada, araçta bulunan F.Y. (26) yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.