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        Çankırı'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:21 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:21
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        Çankırı'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
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        ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Mutlu Aşağıyayla (23), 2 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Çerkeş-Kızılcahamam Karayolu Karga köyü mevkisinde 16 Ağustos'ta kaza yapan ve ağır yaralanan Aşağıyayla, tedavisinin sürdüğü Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Mutlu Aşağıyayla'nın cenazesi memleketi Bozcaarmut köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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