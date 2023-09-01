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        Çerkeş'te veteran futbol takımı kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:36 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:36
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        Çerkeş'te veteran futbol takımı kuruldu
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        ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesinde veteran futbol takımı kuruldu.

        Çerkeş Belediye Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan takım, Batı Karadeniz beyaz grup liginde mücadele edecek.

        Çerkeşli 40 yaş üstü eski futbolcular ve sporseverlerin bir araya gelerek kurduğu takım, Ramazan Köytepe gözetiminde antrenmanlara başladı.

        Takımın, genç sporculara örnek olacağı ve spora teşvik edeceği düşüncesiyle kurulduğu belirtildi.

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, amaçlarının insanları spora teşvik etmek olduğunu, oynamak isteyen 40 yaş üstü herkesin takıma katılabileceğini kaydetti.

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