Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Çankırı'da konuştu:

ÇANKIRI (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "KYK yurtlarımızda şu anda kapasitemiz 950 bin civarında Türkiye genelinde. Öğrencilerimizin hiçbiri açıkta kalmayacak şekilde bir mücadele içindeyiz." dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Eminoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılanan Eminoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Eminoğlu, daha sonra Çankırı Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Eminoğlu, yaptığı konuşmada, yerel seçimlere az bir süre kaldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kritik bir seçim süreci olduğunu, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüme noktasında karar aldığını ifade eden Eminoğlu, "Büyük bir zaferdi, Allah böyle büyük bir zaferi nasip etti. İnşallah bu zaferi taçlandırmış olacağız bu yerel seçimlerde. Önümüzde 6-7 aylık çok kısa bir zaman dilimi kaldı aslında. 7 Ekim'de büyük kongre var akabinde zaten aday belirlemeleri. Bizim teşkilatlarımız her zaman sahada ama seçim arifesinde de Seçim Koordinasyon Merkezi programları başlamış olacak. O süreçte de inşallah güçlü bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok alanda geliştiğini ve gelişmekte olan alanlarının olduğunu dile getiren Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Baktığımız zaman Türkiye'de bazı özellikle de ekonomik sıkıntılar, bütün dünyada yaşandı ama bu sıkıntılardan bu ülkeyi bertaraf edecek, kurtaracak olan da mevcut hükümet. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güzel çalışmalar olacak. 20 yıl önce ile bugünü kıyasladığımız zaman gelmiş olduğumuz nokta her anlamda bambaşka. Kültürel, sanatsal, teknolojik, milli teknoloji hamlesi, İHA, SİHA... Geçtiğimiz hafta Ankara'da TEKNOFEST vardı, gençlerimiz akın akın orayı ziyaret ettiler. Bu ay sonu yine İzmir'de olacak. Birçok alanda Türkiye gelişiyor, gelişmekte olan alanlar var."

- "Türkiye genelinde 10 binin üzerinde tesisimiz var"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tesisleşme anlamında iyi bir noktaya geldiklerine değinen Eminoğlu, "Türkiye genelinde 10 binin üzerinde tesisimiz var. Kapalı havuzlar, olimpik havuzlar, yarı olimpik havuzlar, gençlik merkezleri, spor tesislerimiz. KYK yurtlarımızda şu anda kapasitemiz 950 bin civarında Türkiye genelinde. Öğrencilerimizin hiçbiri açıkta kalmayacak şekilde bir mücadele içindeyiz. Hummalı bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Yaz dönemini kamplarla, yaz spor okullarıyla birçok projeyle dolu dolu geçirdik, şimdi de okul dönemi üniversiteler inşallah Ekim 2 itibariyle açılmış olacak. Hem bir taraftan öğrencilerimizi yurtlarımızda misafir etmeye devam edeceğiz bir taraftan da genç ofislerimizde, gençlik merkezlerimizde, gençlik kamplarımızda onların yanında olmaya, burslarımızla, yurtlarımızla devam edeceğiz. Çankırı'da da inşallah bu uyumlu çalışmayı bütün belediyelerimizle yani burada hiçbir ayrım gözetmeksizin tesisleşmeleri, yatırımları inşallah yerel seçimler öncesi de hızlı bir şekilde devam ettirmiş olacağız."

Türkiye'de birçok alanda önemli işler yapıldığını aktaran Eminoğlu, "Önümüzdeki 5 yıllık dönem bu çalışmaların taçlandırılacağı, bu çalışmaların çok daha iyi bir noktaya geleceği, kalıcı olacağı bir dönem olacak. O yüzden bizim son viraj çok daha gayretli, çok daha azimli, inançlı bir şekilde çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Eminoğlu, daha sonra Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti, atölyelerde resim, müzik, ebru yapan öğrencilerle sohbet etti.

Atatürk Stadı'na sporcularla bir araya gelen Eminoğlu, penaltı vuruşu yaptı, ok attı, boks ve voleybol sporcularıyla sohbet etti.

Daha sonra yapımı süren havuz inşaatını gezen Eminoğlu, havuzun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.