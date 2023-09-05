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        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Halk Sağlığı Haftası mesajı

        Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:14
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        Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya'dan Halk Sağlığı Haftası mesajı
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        Sarıkaya, mesajında, Türkiye'de her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve vatandaşın farkındalığını artırmak amacıyla Halk Sağlığı Haftası'nın kutlandığını belirtti.

        Halk sağlığının bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gerekli tüm sağlık hizmetlerini sunmayı ve sağlıklı yaşam hakkında toplumu bilgilendirmeyi hedeflendiğini aktaran Sarıkaya, "Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ülkemizde, dünyanın en kapsamlı aşılama programlarından birisi olan ulusal aşı programı yüksek bağışıklama oranı ile geleceğin güvencesi çocuklarımıza uygulanmaktadır. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede hastalıkların ortaya çıkışını engellemek hedefiyle 7 gün 24 saat boyunca bulaşıcı hastalıklara yönelik izleme yapılmakta, herhangi bir salgın tehlikesi durumunda süratle harekete geçerek salgın kontrol çalışmaları başlatılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Kadın ve çocuk sağlığının korunup geliştirilmesinin Sağlık Bakanlığının öncelikleri arasında olduğuna dikkati çeken Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "Özelikle doğurganlık çağındaki kadınlar ve gebelikten itibaren bebek ve çocuklarımıza yönelik sağlık hizmetleri itina ile sürdürülmekte ve yakından izlenmektedir. En yaygın kanser türleri olan meme, rahim ağzı (serviks), kalın bağırsak kanserlerine karşı tarama programları sürdürülmektedir. Günlük yaşam tarzı ve alışkanlıkları sağlığı doğrudan etkilemektedir. Birçok hastalıktan korunmak için sağlıklı beslenmek, hareketli bir yaşam tarzı benimsemek, sigara ve alkolden uzak durmak gereklidir. İlimizde aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde ve hastanelerimizde sağlıklı yaşam alışkanlıkları, beslenme, alkol, sigara, davranışsal bağımlılıklardan korunma gibi pek çok alanda koruyucu sağlık hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Koruyucu sağlık hizmeti çalışmalarını yaygınlaştırmak, sağlık eğitimleri düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek için, İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam etmektedir."

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