Çankırı'da yılın ilk 8 ayında ambulanslar 15 bin 601 hastaya hizmet verdi Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, bu yılın ilk 8 ayında ambulanslarla sağlanan acil sağlık hizmetleri esnasında kat edilen yolun dünyanın etrafında 27 kez tur atmaya eş değer olduğunu bildirdi.

Sarıkaya, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin 2023 yılı ilk 8 ayı değerlendirmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı toplamda 18 istasyon, 21 aktif ekip, 46 ambulans ve tüm birimlerde görev yapan 276 personel ile hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunumu için 7-24 acil sağlık hizmeti verildiğini belirtti.

2023 yılının ilk 8 ayında acil yardım ambulansları ile 15 bin 601 hastaya acil sağlık hizmeti sunulduğunu aktaran Sarıkaya, “2023 yılı içerisinde donanımlarına göre 34 adet 4x2 kara ambulansı, 8 adet 4x4 kara ambulansı, 3 adet kar paletli, 1 adet yoğun bakım/obez ambulansı olmak üzere toplam 46 ambulans ile hizmet verilmektedir. 2023 yılı ilk 8 ay boyunca, İl Ambulans Servisimize bağlı acil yardım ambulanslarımız ile toplam 800 hastamızın il dışı hastaneler arası nakli sağlanmıştır. 2 hastamıza helikopter ambulans ile iller arası nakil hizmeti verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Çankırı Devlet Hastanesi’nde 2022 yılında anjiyo ünitesinin açılmasının ardından 2023 yılının ilk 8 ayında sadece 198 hastanın kadiyovasküler hastalık tanıları ile ileri tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulması nedeni ile il dışı hastanelere nakledildiğini belirten Sarıkaya, “2023 yılı ilk 8 ayda, İl Ambulans Servisimize bağlı acil yardım ambulanslarımız ile toplam 1 milyon 88 bin 4 kilometre yol kat ederek, hastalarımıza Acil Yardım Hizmeti ulaştırdık. Ambulanslarımız ile sağlanan Acil Sağlık Hizmetleri esnasında kat edilen yol, dünyanın etrafında 27 kez tur atmaya Türkiye’yi doğudan batıya 659 kez dolaşmaya eşdeğerdir.” dedi.