Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı TÜGVA 4. İl Olağan Kongresi'nde konuştu:

Bakan Tunç, Çankırı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜVGA 4. İl Olağan Genel Kurulu'nda, yüz yıllık Cumhuriyetin çok inişli, çıkışlı zamanları olduğunu söyledi.

Milli iradenin önünü kesen darbeci, vesayetçi anlayış yüzünden çok zaman kaybettiklerine dikkat çeken Bakan Tunç, "Son 21 yılda da o darbeci, vesayetçi anlayışın müdahaleleri olmasaydı, o milli iradeye karşı gelenlerle mücadele etmemiş olsaydık, onlar olmasaydı o engelleri yaşamasaydı bugün Türkiye çok daha ileride olurdu. Yine de ileride, yine de hayallerinin önüne geçtik. 21 yılda Türkiye'nin fiziki kalkınmasını aslında tamamen yüzde 90'ını tamamlamış durumdayız." dedi.

Bakan Tunç, Türkiye'nin fiziki kalkınmasını, milletin refahını artırmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan da adaletin sağlanması adalete güvenin tesisi için özellikle temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması noktasındaki mücadelemizden de hiçbir zaman taviz vermemişiz. Bundan sonra da taviz vermeyeceğiz. Hem kalkınmayı sağlayacağız hem demokrasimizin çıtasını daha da yükseklere taşıyacağız. Ve hem adaleti hem kalkınmayı sağlamaya devam edeceğiz. Tabi Türkiye Yüzyılı'nda hızımızı daha da arttıracağız. "

Millete hizmet ederken türlü türlü engellerle karşılaştıklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Darbe girişimleriyle karşılaştık. Sokak kalkışmalarıyla karşılaştık,17-25 Aralık emniyet, yargı darbesiyle karşı karşıya kaldık. Tankları milletimizin üzerine sürenleri milletimizle beraber tüm bu kötülükleri engelledik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin cumhurbaşkanına güveni, cumhurbaşkanımızın da milletine güveni, liderin milletine, milletin liderine güveni işte bu başarıyı getirdi ve bugün Türkiye yüzyılını başlattı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle inşallah ülkemiz daha hızlı karar alan, daha hızlı uygulayan ve millet iradesini esas alan cumhuriyeti daha da güçlendiren bir yönetim sistemine adım attı." ifadesini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nda elbette ki en başta ilk hedefimiz yeni bir Anayasaya milletimizi kavuşturmak." diyen Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yeni bir Anayasa neden, yeni bir Anayasa, demokratik, sivil ve katılımcı, çoğulcu, hak ve özgürlükleri öne alan bir Anayasayı bu millet meclisi yapmak ve milletin onayına sunmak mecburiyetinde. Milletimiz bunu istiyor. Çünkü darbe Anayasasıyla yönetilmek, bu çağda Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında Türkiye'mize yakışmıyor. İnşallah bunu başarırız. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz herkes millete olan borcunu yerine getirmek durumunda."

Bakan Tunç, Çankırı'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir toplantı daha gerçekleştirdi.