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        Öğrencilerden Çankırı Belediyesine ziyaret

        Çankırı'da İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında öğrenciler Çankırı Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:29
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        Öğrencilerden Çankırı Belediyesine ziyaret
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        Mareşal Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Ayşe Yiğitoğlu ve öğretmen İrem Erkaya eşliğinde Belediye Başkan Vekili Melih Yaylacı'yı ziyaret etti.

        Yaylacı, makamında ağırladığı öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Öğrencilerden ve öğretmenlerden gelen talepler, ilgili birim müdürleri tarafından not edildi.

        Öğrencilere, Belediye Üretim Atölyesi'nde yapılan el emeği ürünlerin de olduğu çeşitli hediyeler veren Yaylacı, tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için mutlu, huzurlu ve verimli bir eğitim öğretim yılı olması temennisinde bulundu.

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