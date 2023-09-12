Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da "Tarım Sanattır" fotoğraf sergisi açıldı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğü tarafından "Tarım Sanattır" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da "Tarım Sanattır" fotoğraf sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TKDK İl Koordinatörü Emre Akbıyık, bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, 2013'ten beri aktif sözleşmesi devam eden 1078 projeden seçilmiş 20 projenin sergilendiğini söyledi.

        Çankırı'da 37 milyon avroya yakın hibe desteğinde bulunduklarını belirten Akbıyık, "Bu konuda en büyük desteği Sayın Valimiz başta olmak üzere kamu kurumlarımızdan, paydaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan alıyoruz. Mesai arkadaşlarımız, yatırımcılarımız bu projelerin hayata geçmesi için canla başla çalışıyor. Sergimiz 3 gün devam edecek." dedi.

        Akbıyık, yaklaşık 250 yatırımcıyla görüşüp bilgi aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Sergiye Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş

        Benzer Haberler

        Öğrencilerden Çankırı Belediyesine ziyaret
        Öğrencilerden Çankırı Belediyesine ziyaret
        Çankırılı 64 yaşındaki naht sanatı ustası 26 yıldır ahşaba estetik katıyor
        Çankırılı 64 yaşındaki naht sanatı ustası 26 yıldır ahşaba estetik katıyor
        Bakan Tunç: Milletimizin refahını artıracak hamlelere devam edeceğiz (2)
        Bakan Tunç: Milletimizin refahını artıracak hamlelere devam edeceğiz (2)
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı TÜGVA 4. İl Olağan Kongresi'nde konuştu:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı TÜGVA 4. İl Olağan Kongresi'nde konuştu:
        Bakan Tunç: Milletimizin refahını artıracak hamlelere devam edeceğiz 
        Bakan Tunç: Milletimizin refahını artıracak hamlelere devam edeceğiz 
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı ziyaretinde konuş...
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı ziyaretinde konuş...