Çankırı'da çıkan yangında 6 bin saman balyası yandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 bin saman balyası yandı.
Giriş: 13.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:56
Alınan bilgiye göre, Türbaşı köyünde gece saatlerinde Mehmet U'ya ait saman balyalarının olduğu alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 6 bin saman balyası küle döndü.