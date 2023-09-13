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        AK Parti'li Akbaşoğlu'dan Devrez Kızlar Yolu Barajı'nda inceleme

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, Çankırı Devrez Kızlar Yolu Barajı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:08 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:10
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        AK Parti'li Akbaşoğlu'dan Devrez Kızlar Yolu Barajı'nda inceleme
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        Akbaşoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

        Barajın tamamlanması ile Çankırı, Kastamonu ve Çorum illerinde yaklaşık 150 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktaran Akbaşoğlu, bölge ve ülke ekonomisine milyonlarca lira ek gelir ve katkı sağlanacağını vurguladı.

        Çankırı'nın içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'ndan yaklaşık üç misli fazla su tutacak Kızlaryolu Barajı'nın Çankırı'nın içme suyu ihtiyacını da gidereceğini bildiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Bölge insanına ek gelir sağlanacak. Devrez Kızlaryolu Barajı temelden 91,5 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 130 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olup faaliyete alındığında bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanmış olacak. Devrez Kızlar Yolu Barajı Sulaması Proje Yapımı işinin fiziki gerçekleşmesi yüzde 95'ler seviyesinde olup, en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor."

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