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        Çankırı'da boş araziye bırakılmış buğday bulundu

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde boş araziye dökülmüş buğday bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:44
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        Çankırı'da boş araziye bırakılmış buğday bulundu
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        Yalıözü köyü yakınlarında boş araziye bırakılmış halde yaklaşık 3 ton buğday bulan köy sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

        Köy sakinlerinden Erdal Karaağaç, AA muhabirine, bahçesinin su kanalını temizlemek istediği esnada buğday yığınını fark ettiğini söyledi.

        Köyde ikamet eden kişilerin buğdayı bırakmayacağını belirten Karaağaç, "Köyümüzde tarımla uğraşan 5 kişi var. Hepsi de 'Bu bizim değil' dedi. Ondan dolayı bu bizim köyün değil, başka birinin. Burası da ıssız bir yer." ifadesini kullandı.

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