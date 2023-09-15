Çankırı'da boş araziye bırakılmış buğday bulundu

Yalıözü köyü yakınlarında boş araziye bırakılmış halde yaklaşık 3 ton buğday bulan köy sakinleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Köy sakinlerinden Erdal Karaağaç, AA muhabirine, bahçesinin su kanalını temizlemek istediği esnada buğday yığınını fark ettiğini söyledi.

Köyde ikamet eden kişilerin buğdayı bırakmayacağını belirten Karaağaç, "Köyümüzde tarımla uğraşan 5 kişi var. Hepsi de 'Bu bizim değil' dedi. Ondan dolayı bu bizim köyün değil, başka birinin. Burası da ıssız bir yer." ifadesini kullandı.