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        Çankırı'da etkili iletişim becerileri konusunda hizmet içi eğitim verildi

        Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline iletişim becerileri konusunda hizmet içi eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:28
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        Çankırı'da etkili iletişim becerileri konusunda hizmet içi eğitim verildi
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        Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline iletişim becerileri konusunda hizmet içi eğitim verildi.

        Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akyol, eğitime katılan personele etkili iletişimin inceliklerini anlattı.

        Program sonunda İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım tarafından Doç. Dr. İbrahim Akyol’a teşekkür belgesi takdim edildi.

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